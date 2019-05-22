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«Paradies & Peri» – українська прем’єра на сцені Львівської філармонії

Анастасія Мельник

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У Львівській національній філармонії 5 червня о 19 годині, у рамках «Віртуозів-38», відбудеться українська прем’єра фантасмагоричної ораторії Роберта Шумана «Рай і Пері». Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

 

Це тричастинне музичне полотно,  яке народилося з тексту однієї з віршованих частин східного роману “Лалла Рук” ірландського поета-романтика Томаса Мура.

«Це історія про чарівну фею Пері, яку було вигнано з Раю. І щоб знайти шлях назад, головна героїня легенди повинна принести безцінний дар. Пері летить на землю за найкоштовнішим з дарунків, що достойний Небес.

Ось крапля крові Героя, що загинув за волю свого народу! Але двері Раю не відчинилися.

Пері продовжує пошуки і приносить останній подих любові – молода дівчина прощається з коханим нареченим на смертному одрі… Ні! Небеса залишаються німими!

У відчаї фея знову повертається на землю – і лише сльоза злодія, що щиро розкаявся відкриває двері до Блаженства», – зазначають організатори.

Зокрема, музика пронизана драматичними темами, які занурюють в атмосферу битви. На противагу, якій – ніжні теми кохання, що вражають мелодикою та гармоніями.

Для прем’єрного виконання в Україні, у рамках 38-го Міжнародного фестивалю музичного мистецтва «Віртуози», запрошено оперних зірок з Німеччини – Штефі Лєманн (сопрано) – Peri та Мартіна Латке (тенор) – Jüngling.

Хорові номери виконає Галицький академічний камерний хор.

Багатогранність та глибину оркестрових партитур гідно передасть Академічний симфонічний оркестр Львівської національної філармонії. За диригентським пультом – Володимир Сивохіп.

За словами організаторів, світова прем’єра «Рай і Пері» відбулася у 1843 році, диригував сам Шуман. Геній створив музичний діамант, який не є оперою, проте визначив напрям розвитку цього жанру у ХІХ столітті. Це музика, яка випередила свій час і залишається актуальною й сьогодні.

Як повідомляв Львівський портал, упродовж 16 травня – 9 червня у Львівській філармонії відбуватиметься 38-й Міжнародний фестиваль музичного мистецтва «Віртуози».

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