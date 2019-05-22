На Коперника зрубають самосівні клени та облаштують велодоріжку

У Львові на верхній алеї вулиці Коперника облаштовують нову пішохідно-велосипедну доріжку. Для надійного укріплення схилу необхідно облаштувати підпірну стінку з фундаментом. Для цього зі схилу позабирають самосівні клени. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі міськради.

«Про те, чому буде забрано ці клени. Історія давня. З початку 20 століття тут, на вершині схилу, ріс грабовий живопліт, про що свідчать чітко датовані фото. Проте в 70-х його перестали належним чином доглядати. Поміж граби засіялися клени, які спочатку стригли разом з грабами. Клени витіснили граби, і стригти живопліт надалі не було сенсу. Клени, що ростуть з проміжками 30−40 см, відпустили рости, проте внаслідок стрижок вони набули дивакуватих форм. Все було нормально допоки клени не виросли високі і вітер почав їх розхитувати, як наслідок –почало розхитувати схилу», – розповіла заступниця директора ЛКП «Інститут просторово розвитку Олександра Сладкова.

За її словами, для надійного укріплення схилу необхідно облаштування підпірної стінки з фундаментом. Це неможливо зробити, не завдавши непоправної шкоди кленам. Тому було прийнято рішення здійснити комплексне укріплення схилу з забиранням самосівних кленів, проте зі збереженням дерев, що ростуть на схилі, та підсадкою дерев і кущів, що будуть не лише тримати, але й прикрашати схил.

«Основна функція укріплення – за підпірною стінкою, яка дозволить навіть організувати оглядові майданчики», – додала Олександра Сладкова.

Проект пішохідно-велосипедної доріжки на верхній алеї вулиці Коперника, що під мурами монастиря св. Лазаря, розробило ЛКП «Інститут просторового розвитку».

Проектом передбачено переоблаштування верхньої тераси по вул. Коперника на спільну зону для велосипедистів та пішоходів шириною 2,5 м.

Вздовж всієї алеї влаштовується підпірна стінка. Це дає змогу розширити прохід в найвужчих місцях. В місцях підвищеної небезпеки на підпірній стінці має бути встановлено огорожу.

Вздовж алеї будуть розташовані кишені з вуличними меблями (кишені слугуватимуть своєрідними балконами для можливості споглядання вулиці Коперника).

Через неможливість понизити рівень покриття входи на алею буде облаштовано сходинками (для пішоходів під час зимового заледеніння) та пандусами для можливості проїзду велосипедистів.

Також передбачено капітальний ремонт сходів з тротуару на верхню терасу.