Marketplace або як бізнесу на Львівщині дають нове дихання

На Львівщині перейнялися проблемою просування українського виробника на міжнародні ринки, адже наразі успіхом у цій сфері можуть похвалитись здебільшого лише великі компанії, тоді як середній і малий бізнес пасе задніх. Справді, цим підприємствам вкрай важко вийти на такий рівень, не маючи відповідних зв’язків, ресурсів та можливостей. Тому у Львові взялись створити унікальний онлайн-майданчик, за допомогою якого бізнес може не тільки розширювати свої ринки та знаходити стратегічних партнерів, а й врешті налагодити між собою ефективну комунікацію.

Львівський портал з’ясував, що це за ресурс, що він може дати підприємцям, а головне – чи зможе він допомогти бізнесу освоїти нові висоти.

Близько десяти останніх років в Україні триває структуризація бізнес-середовища. Аби захищати власні інтереси, налагоджувати співпрацю, підприємства-однодумці завжди об’єднуються у різні структури. З часом більшість із них трансформувались і перетворились у кластери – територіальні об’єднання бізнесу за галузями.

Як розповів голова Регіональної ради підприємців Львівщини Ростислав Сорока, лише на Львівщині сьогодні є близько двох десятків кластерів. Кожен із них має свій бюджет та керівника, який виступає головним комунікатором. Проте реалізовувати всі потреби та пропозиції фірм йому є досить складно через відсутність ефективної та налагодженої схеми комунікації між українським бізнесом.

«Як у нас працює бізнес? Комусь щось потрібно – подзвонив до знайомого, спитав його, той передав інформацію комусь іншому, а він – ще комусь. Одним словом, таке собі сарафанне радіо. В принципі це не є погано, але зараз, у 2019 році, бізнесу потрібні інші, більш сучасні та ефективніші інструменти у роботі», – пояснює Ростислав Сорока.

Саме для того, аби забезпечити безперебійний зв’язок між підприємцями, дати змогу розвивати свій бізнес та розширювати свої ринки збуту, й взялись створювати онлайн-платформу Ukrainian Industrу Marketplace.

«Питання про підвищення компетенції кластерів постало давно, адже потреба у швидкій, якісній інформації, яка потрібна їм, не зникає. Тому й виникла ідея створити такий майданчик, де буде не лише необхідна інформація, а завдяки якому підприємці зможуть співпрацювати по-новому. Потрібно створити такі комфортні умови, щоб вони побачили, що така робота є кращою й ефективнішою. Це дасть можливість структурувати бізнес і вивести його з тіні, отримувати достовірну інформацію для економічних прогнозів, оцінок та різних програм, а також створювати ринок робочих місць, якого сьогодні немає», – наголосив Ростислав Сорока.

Ukrainian Industrу Marketplace – міжнародний торговий онлайн-майданчик для українських виробників. Тут підприємці зможуть не лише розміщувати власну продукцію, яку бачитимуть стратегічні українські партнери, а й провідні підприємства з 20 країн світу. На цій площадці, власне, й має відбуватись масштабна комунікація бізнесу. Також тут компанії зможуть навчитися правильно просувати свій продукт, отримувати аналітичні дані, дізнаватися про актуальні цільові виставки, форуми й торгові місії.

«Завданням Ukrainian Industrу Marketplace є структурувати український ринок та дати можливість нашим виробникам на конкурентних засадах виходити на зовнішні ринки. Зараз насправді є дуже багато запитів від іноземних компаній, які хочуть купувати українське, співпрацювати з українськими виробниками. Але ця співпраця досі відбувається точково завдяки особистим зв’язкам і контактам, відповідно, її ефективність становить не більше 30%», – розказав Андрій Єременко, засновник компанії UKRinPROMOTIONS, яка працює над створенням цього онлайн-ресурсу для бізнесу.

За словами Єременка, проект стартує зі Львівщини, проте він зорієнтований не лише на місцевий бізнес. На Ukrainian Industrу Marketplace як загальноукраїнські, так і львівські виробники можуть:

представити свою продукцію вітчизняним та іноземним партнерам;

знайти необхідну сировину, матеріали, обладнання для свого виробництва;

отримати корисні послуги (юридичні, консалтингові, кадрова біржа, аналітичні та маркетингові дослідження тощо).

Українським підприємствам більше не потрібно буде витрачати час на пошуки партнерів, адже відомі іноземні компанії чи представники торгових мереж вже будуть присутні на Ukrainian Industrу Marketplace. Тут вони розміщуватимуть свої запити про те, що саме їх цікавить на українському ринку: сировина, обладнання, товар чи послуга. Відтак вітчизняні виробники зможуть бачити всю актуальну інформацію у режимі онлайн.

«До розробки Ukrainian Industrу Marketplace були залучені провідні ІТ-компанії, вони запропонували новітні технологічні рішення, які на ринку зараз використовують тільки США. Тому у нас є надійна система безпеки, яка дозволяє захистити інформацію, яку подає про свій товар чи послугу кожен підприємець. Тобто ці дані чи контактна інформація не розсіюються по всьому Інтернету, тому жоден посередник не зможе її вкрасти, адже дуже часто посередники можуть робити скріншоти чужої продукції і видавати її за свою. Тут такого не буде, тож недобросовісні підприємці нічого вкрасти не зможуть. Більше того, система безпеки Ukrainian Industrу Marketplace відсіює ботів, фейкові компанії та спам», – зауважив Андрій Єременко.

Ukrainian Industrу Marketplace розрахований не лише на великий і середній бізнес, а й на малий. Для дрібних підприємців тут спеціально діятиме опція закупівельних груп, які досить слабо розвинені в Україні. А все через складність знайти достатню кількість фірм, яка дозволить закупити товар/сировину за оптовою ціною.

Тож провідні європейські виробники самі розміщуватимуть всі дані про те, на яких умовах закупівельні групи можуть придбати його товар. Такі групи теж формуватимуться онлайн, кожна з них матиме свого координатора, який вестиме перемовини з підприємцями та самим виробником.

Окремою функцією Ukrainian Industrу Marketplace є підтримка українських стартапів. Винахідники, які шукають фінансування, зможуть тут оприлюднювати власні проекти і таким чином виходити за межі краудфандингових майданчиків.

«Вже зараз ми чуємо від деяких виробників, що вони готові інвестувати в нові сфери бізнесу, в нові продукти. Тож Ukrainian Industrу Marketplace є чудовою можливість для науковців, винахідників проявити себе і навіть знайти кошти на реалізацію власних проектів. При цьому ця платформа не буде заангажованою, адже кожен зможе побачити, який стартап є більш конкурентноздатний, найбільш ефективний», – додав Андрій Єременко.

Всю інформацію, яка міститиметься на Ukrainian Industrу Marketplace, зможуть бачити лише зареєстровані учасники-підприємці. Реєстрація стартує зі середини червня, її вартість становить 1500 гривень. У таку ж суму компаніям обходитиметься щомісячне користування цією бізнес-платформою.

Єдина умова для підприємців: долучитись до Ukrainian Industrу Marketplace може лише та компанія, що є членом будь-якого кластеру чи бізнес-асоціації (до нього має входити щонайменше 5 учасників).

«Для чого це потрібно? Для того, щоб було розуміння, що ми працюємо не просто з виробниками, а з підприємствами, які турбуються про свою репутацію, які дійсно працюють і мають своє портфоліо, які не є комерсантами, що сьогодні продають яйця, а завтра – огірки. І щоб це перевірити, необхідне саме бізнес-об’єднання», – підкреслив Андрій Єременко.

Запрацює Ukrainian Industrу Marketplace вже з вересня. До цього часу зареєстрованих підприємців навчатимуть, як максимально ефективно використовувати цю площадку, а також проводитимуть різні тренінги й майстер-класи. Пройти реєстрацію вже найближчим часом можна буде за цим посиланням.

Фото: vsetutpl.com, prostocoin