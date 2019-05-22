Львів'яни з вадами зору змагалися у кулінарному конкурсі

У Львові 20 людей з вадами зору змагалися у кулінарному конкурсі «Галицька господиня». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі міськради.

«Конкурс «Галицька господиня» відбувався же дванадцять років поспіль. Цей рік не виключення: до участі у ньому зголосилось багато талановитих учасників, які, на думку членів журі (а це були виключно чоловіки), приготували вишукані страви. Усі страви наших кухарів були чудовими на смак та вигляд. Зауважу, що куховарили люди різного віку: змагались й зовсім молоді учасниці, й господині, яким за 70 років. І навіть, чоловіки, яких було п’ятеро, демонстрували свої уміння», — розповіла керівник Львівського осередку УТОС Любов Кукуруза.

Щодо переможців, то беззаперечну першість виборов салат «Квітка» Дітчук Олени. Страва була гарно презентованою: у формі квітки, на яку «приземлились» бджілки. Та найбільше у страві припав до смаку суддям майонез, який учасниця приготувала своїми руками. Другу сходинку посів салат Романи Савки. У його складі — родзинки, сир фета, мікс салатів, яблуко, горіхи, кунжут і «зірка» страви — заправка з гранату. Трете місце — за стравою «Їжачок». Його зайняла Наталія Гусак. Свій салат вона презентувала у формі їжачка.

Зазначимо, що 23 травня о 12 год. у приміщенні спецбібліотеки ім. Т. Г. Шевченка (вул. Січових Стрільців, 5), люди з вадами зору змагатимуться у конкурсі «Українська писемність шрифтом Брайля».