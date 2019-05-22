Львів’ян запрошують на молитовний сніданок

У четвер, 23 травня, у дворику Львівської копальні кави (площа Ринок, 10) відбудеться перший у Львові молитовний сніданок. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі міськради.

«У Святому Письмі, а зокрема у Посланні апостола Якова, знаходимо чудові слова про віру, яка найбільш промовисто проявляється у наших щоденних справах, і є свідченням Бога, в якого ми віримо. «Віра, коли не має діл, сама по собі є мертвою» (Якова 2.17). Місто Львів вже віддавна є образом діяльної віри, яка об`єднує багатьох і дає можливість творити. Справді, кожен із нас втомлюється перебуваючи на дорозі служіння ближньому, але ми не є самотніми! Ми творимо одне Тіло, яким є Церква, руки якої є піднесені день і ніч до Господа у молитві. Саме тому молитовний сніданок ще раз дасть можливість побороти почуття відкинутості і самотності, побачити цю єдність у різноманітності, а також сили і наснаги змінювати світ довкола себе, Премудрістю Божою», – зазначив о. Павло Дроздяк.

Зокрема, львівський молитовний сніданок стане продовженням Національних молитовних сніданків в Україні.

«Ідея у тому, щоб християни усіх Церков разом молилися за владу. Є дуже багато способів керувати країною. Але головний спосіб — це молитися за владу, яка сьогодні є у місті. Ми хотіли б започаткувати таку хорошу традицію львівських молитовних сніданків. Ми хочемо бути єдиними, виявляти любов і єдність і у цьому мати результат від Бога», – додав голова львівського штабу ГО «Всеукраїнський собор» Дмитро Колесник.

Початок заходу запланований на 9 годину ранку 23 травня.