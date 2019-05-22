ОСТАННІ НОВИНИ

Громадська рада при ЛОДА переобрала головою Андрія Болюбаша

Соломія Головіна

|

Андрія Болюбаша переобрали головою Громадської ради при Львівській обласній адміністрації. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

«Громадська рада при Львівській ОДА є чисельною, близько 300 членів, такого немає в жодній області. Громадянське суспільство є розвиненим і сьогодні важливо обрати керівника, який буде наступні два роки захищати інтереси людей», – зазначив директор департаменту внутрішньої та інформаційної політики Львівської ОДА Андрій Ковальський.

У межах засідання  Андрія Болюбаша переобрали головою Громадської ради при Львівській обласній адміністрації.  Також обрали секретарем Громадської ради Богдана Ковальчука та 11 заступників.

Як повідомляв Львівський портал раніше, на початку травня на установчих зборах Громадської ради при Львівській ОДА затвердили її новий склад: до неї увійшло 277 членів.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Marketplace або як бізнесу на Львівщині дають нове дихання
Наталя ДУЛЯБА
Marketplace або як бізнесу на Львівщині дають нове дихання

На Львівщині перейнялися проблемою просування українського виробника на міжнародні ринки, адже наразі успіхом у цій сфер...

Слово має таку силу, що обов’язково «проростає», – Ірина Снітинська
Соломія ГОЛОВІНА
Слово має таку силу, що обов’язково «проростає», – Ірина Снітинська

Коли натхнення кудись вивітрилося із твого життя, відсутні сили йти далі і опускаються руки, коли здається, що все пропа...

Туризм по-українськи: головні правила економної подорожі
Анастасія ПИЖ
Туризм по-українськи: головні правила економної подорожі

Сьогодні Україна приваблює мільйони туристів. Тільки цього року за прогнозами до нас завітає близько 30 млн іноземців. Ц...

Нова українська школа. Рік після запуску
Вероніка РОЙ
Нова українська школа. Рік після запуску

Завершується навчальний рік, а з ним – і дебютний рік нової освітньої реформи Міністерства освіти і науки України. 1 вер...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...