Громадська рада при ЛОДА переобрала головою Андрія Болюбаша

Андрія Болюбаша переобрали головою Громадської ради при Львівській обласній адміністрації. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

«Громадська рада при Львівській ОДА є чисельною, близько 300 членів, такого немає в жодній області. Громадянське суспільство є розвиненим і сьогодні важливо обрати керівника, який буде наступні два роки захищати інтереси людей», – зазначив директор департаменту внутрішньої та інформаційної політики Львівської ОДА Андрій Ковальський.

У межах засідання Андрія Болюбаша переобрали головою Громадської ради при Львівській обласній адміністрації. Також обрали секретарем Громадської ради Богдана Ковальчука та 11 заступників.

Як повідомляв Львівський портал раніше, на початку травня на установчих зборах Громадської ради при Львівській ОДА затвердили її новий склад: до неї увійшло 277 членів.