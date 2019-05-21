За розкрадання у Львові залізничної колії росіянин загримів за ґрати

У Львові до чотирьох років ув’язнення засуджено серійного крадія, який розкрадав елементи залізничної колії на перегоні «Скнилів – Мшана». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівщини.

За даними відомства, прокурори Львівської місцевої прокуратури №2 довели вину раніше судимого за злочини проти власності уродженця Гуково, Російської Федерації, який підозрювався у вчиненні серії крадіжок.

Встановлено, що 25 епізодів злочину 51-річний чоловік вчинив упродовж квітня – травня 2018 року на залізничному перегоні «Скнилів – Мшана», що у Львові на вулиці Курмановича.

Скориставшись відсутністю сторонньої уваги, зловмисник викрадав елементи залізничної колії (підкладки, костилі), чим завдав збитків залізничникам на суму майже 18 тис грн.

Залізничний районний суд Львова визнав чоловіка винним та присудив чотири роки позбавлення волі.