«Укртранснафта» відновила транзит нафти до країн ЄС

АТ «Укртранснафта», яка входить до групи компаній «Нафтогазу» відновила транзит нафти до країн ЄС. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі компанії.

«Сьогодні, 21 травня АТ «Укртранснафта» відновило прийом російської нафти на ЛВДС «Мозир» (Республіка Білорусь) для подальшого її транспортування у напрямку європейських споживачів», – йдеться у повідомленні.

Готовність приймати нафту підтвердили на приймально-здавальній дільниці «Фенешлітке» (Угорщина). Відтак, «Укртранснафта» відновила транзит сировини до угорських споживачів.