У Львові зіткнулися дві маршрутки. Є постраждалі

У Львові внаслідок ДТП із двома маршрутками до лікарні госпіталізували п’ятеро пасажирів. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.

В міському управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення повідомили, що 21 травня близько 14.30 год. на вул. Городоцька — кут вул. Замкнена (Галицький район) водій маршрутного автобусу № 138 зіткнувся з маршрутним автобусом № 184А. Внаслідок зіткнення в лікарню швидкої медичної допомоги було доставлено 5 потерпілих пасажирів вказаних маршрутних автобусів.

Зокрема:

— жінка, 1983 року народження, проживає у с. Гостинцево Мостиського району Львівської області. Діагноз — забій ліктьового суглобу, вагітність 29 тижнів;

— жінка, 1967 року народження, проживає у с. Радохинці Мостиського району Львівської області. Діагноз — забій шиї;

— жінка, 1991 року народження, проживає у м.Львів. Діагноз — забій лівого колінного суглобу;

— жінка, 1999 року народження, проживає у с. Довгомостиська Мостиського району Львівської області. Діагноз — забій тім’яної ділянки голови;

— жінка, 2000 року народження, проживає у м.Новояворівськ. Діагноз — травматична екстракція 2 зуба нижньої щелепи.

Причини та обставини події встановлюють.