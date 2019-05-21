У Львові відбулися всеукраїнські змагання пам’яті гімнаста Віктора Чукаріна

Упродовж 17-18 травня у Львові відбувався турнір зі спортивної гімнастики пам’яті олімпійського чемпіона Віктора Чукаріна. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

«Тішить те, що рівень цих змагань зростає, і зараз це – всеукраїнський турнір, адже у Львові змагалися представники семи областей України – це близько сотні спортсменів. Бажаємо учасникам турніру та їх тренерам досягати вдалих результатів і прямувати до олімпійських нагород, так само як свого часу це зробив Віктор Чукарін. На Олімпійських іграх 1952-го та 1956 років Віктор Чукарін здобув 11 медалей, в тому числі 7 золотих», – розповів голова відділення Національного олімпійського комітету України у Львівській області Юрій Турянський.

Зокрема, львівські гімнасти вибороли 3 золотих, 4 срібних та 8 бронзових медалей в особистому багатоборстві. В особистому багатоборстві у дівчат було п’ять категорій (розрядів), у хлопців – шість. До багатоборства входили вправи на стрибку, на брусах, на колоді і вільні вправи. Переможці та призери у багатоборстві визначалися у кожному розряді серед дівчат та юнаків за сумою балів.

Особиста першість (багатоборство) /дівчата/:

2005 р.н. та старші (майстри спорту)

Бабченко Зоряна (Львів, КДЮСШ № 1 СКА)

Гречаник Олександра (Львів, КДЮСШ № 1 СКА)

Кашницька Вероніка (Львів, ДЮСШ №5)

2006-2007 р.н. (кандидати в майстри спорту)

Харченко Анастасія (Київ)

Щебликіна Тая (Львів, ДЮСШ №5)

Горобець Діана (Хмельницький)

2007 р.н. (І розряд)

Крупа Ілона (Львів, КДЮСШ № 1 СКА)

Заболотна Катерина (Хмельницький)

Кушнір Анастасія (Хмельницький)

2008 р.н. (І розряд)

Шевельова Поліна ( Хмельницький)

Кокарь Поліна (Запоріжжя)

Гончаренко Яна (Львів, КДЮСШ № 1 СКА)

2009 р.н. та мол. (ІІ розряд)

Нечитайло Віра ( Запоріжжя)

Фітель Соломія (Львів, ДЮСШ №5)

Коваль Анастасія (Львів, ДЮСШ №5); Паук Софія (Львів, КДЮСШ № 1 СКА)

Особиста першість (багатоборство) /юнаки/:

2001-2002 р.н. (МС)

Ляховський Данило (Львів, КДЮСШ № 1 СКА)

Попов Микола (Кропивницький)

2003-2004 рр.н. (КМС)

Матвєєв Олександр (Кропивницький)

Бойко Олег (Івано-Франківськ)

Шалаєв Юрій (Львів, КДЮСШ № 1 СКА)

2005-2006 рр.н. (І розряд)

Даценко Максим ( Кропивницький)

Шемлей Володимир (Івано-Франківськ)

Христина Максим (Львів, КДЮСШ № 1 СКА)

2006-2008 рр.н. (ІІ розряд)

Курлов Микита (Кропивницький)

Тертула Сергій ( Львів , КДЮСШ № 1 СКА)

Христина Марко (Львів, КДЮСШ № 1 СКА); Рогуля Назар (Львів, КДЮСШ № 1 СКА)

2010-2011 рр.н. (ІІІ розряд)

Паламарчук Станіслав (Івано-Франківськ)

Рудяк Андрій (Івано-Франківськ)

Балашов Микита (Суми)

2009 р.н (ІІІ розряд)

Шаповал Ярослав (Суми)

Левко Данило(Івано-Франківськ)

Куксенко Андрій (Суми)

Добре проявили себе львів’яни й у командній боротьбі: у дівчат 1 і 3 місця, у хлопців – другі і треті.

Командна першість /дівчата/

1 місце – команда КДЮСШ № 1 СКА-1 Львів (Бабченко Зоряна, майстер спорту; Литвин Тетяна, КМС; Крупа Ілона, І розряд, Гончаренко Яна, І р-д)

2 місце – команда м. Хмельницький (Мніца Вікторія, МС; Горобець Діана, КМС; Кушнір Анастасія, І р-д; Шевельова Поліна, І р-д)

3 місце – команда КДЮСШ № 1 СКА-2 Львів (Гречаник Олександра, МС Ширяєва Вікторія, КМС; Оленич Людмила, І р-д.)

Командна першість /юнаки/

1 місце – команда м. Кропивницький (Попов Микола, МС; Матвєєв Олександр , КМС, Даценко Максим, І р-д; Курлов Микита, ІІ р-д)

2 місце – команда КДЮСШ № 1 СКА-1 Львів (Ляховський Данило, МС; Шалаєв Юрій, КМС, Христина Максим, І р-д, Тертула Сергій, ІІ р-д)

3 місце – команда КДЮСШ № 1 СКА-2 Львів (Петрів Алан, КМС; Котик Ілля, І р-д; Рогуля Назар, ІІ р-д).

Фото – Володимир Якимчук