У Львові відбулися всеукраїнські змагання пам’яті гімнаста Віктора Чукаріна

Упродовж 17-18 травня у Львові відбувався турнір зі спортивної гімнастики пам’яті олімпійського чемпіона Віктора Чукаріна. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.
«Тішить те, що рівень цих змагань зростає, і зараз це – всеукраїнський турнір, адже у Львові змагалися представники семи областей України – це близько сотні спортсменів. Бажаємо учасникам турніру та їх тренерам досягати вдалих результатів і прямувати до олімпійських нагород, так само як свого часу це зробив Віктор Чукарін. На Олімпійських іграх 1952-го та 1956 років Віктор Чукарін здобув 11 медалей, в тому числі 7 золотих», – розповів голова відділення Національного олімпійського комітету України у Львівській області Юрій Турянський.
Зокрема, львівські гімнасти вибороли 3 золотих, 4 срібних та 8 бронзових медалей в особистому багатоборстві. В особистому багатоборстві у дівчат було п’ять категорій (розрядів), у хлопців – шість. До багатоборства входили вправи на стрибку, на брусах, на колоді і вільні вправи. Переможці та призери у багатоборстві визначалися у кожному розряді серед дівчат та юнаків за сумою балів.
Особиста першість (багатоборство) /дівчата/:
2005 р.н. та старші (майстри спорту)
- Бабченко Зоряна (Львів, КДЮСШ № 1 СКА)
- Гречаник Олександра (Львів, КДЮСШ № 1 СКА)
- Кашницька Вероніка (Львів, ДЮСШ №5)
2006-2007 р.н. (кандидати в майстри спорту)
- Харченко Анастасія (Київ)
- Щебликіна Тая (Львів, ДЮСШ №5)
- Горобець Діана (Хмельницький)
2007 р.н. (І розряд)
- Крупа Ілона (Львів, КДЮСШ № 1 СКА)
- Заболотна Катерина (Хмельницький)
- Кушнір Анастасія (Хмельницький)
2008 р.н. (І розряд)
- Шевельова Поліна ( Хмельницький)
- Кокарь Поліна (Запоріжжя)
- Гончаренко Яна (Львів, КДЮСШ № 1 СКА)
2009 р.н. та мол. (ІІ розряд)
- Нечитайло Віра ( Запоріжжя)
- Фітель Соломія (Львів, ДЮСШ №5)
- Коваль Анастасія (Львів, ДЮСШ №5); Паук Софія (Львів, КДЮСШ № 1 СКА)
Особиста першість (багатоборство) /юнаки/:
2001-2002 р.н. (МС)
- Ляховський Данило (Львів, КДЮСШ № 1 СКА)
- Попов Микола (Кропивницький)
2003-2004 рр.н. (КМС)
- Матвєєв Олександр (Кропивницький)
- Бойко Олег (Івано-Франківськ)
- Шалаєв Юрій (Львів, КДЮСШ № 1 СКА)
2005-2006 рр.н. (І розряд)
- Даценко Максим ( Кропивницький)
- Шемлей Володимир (Івано-Франківськ)
- Христина Максим (Львів, КДЮСШ № 1 СКА)
2006-2008 рр.н. (ІІ розряд)
- Курлов Микита (Кропивницький)
- Тертула Сергій ( Львів , КДЮСШ № 1 СКА)
- Христина Марко (Львів, КДЮСШ № 1 СКА); Рогуля Назар (Львів, КДЮСШ № 1 СКА)
2010-2011 рр.н. (ІІІ розряд)
- Паламарчук Станіслав (Івано-Франківськ)
- Рудяк Андрій (Івано-Франківськ)
- Балашов Микита (Суми)
2009 р.н (ІІІ розряд)
- Шаповал Ярослав (Суми)
- Левко Данило(Івано-Франківськ)
- Куксенко Андрій (Суми)
Добре проявили себе львів’яни й у командній боротьбі: у дівчат 1 і 3 місця, у хлопців – другі і треті.
Командна першість /дівчата/
1 місце – команда КДЮСШ № 1 СКА-1 Львів (Бабченко Зоряна, майстер спорту; Литвин Тетяна, КМС; Крупа Ілона, І розряд, Гончаренко Яна, І р-д)
2 місце – команда м. Хмельницький (Мніца Вікторія, МС; Горобець Діана, КМС; Кушнір Анастасія, І р-д; Шевельова Поліна, І р-д)
3 місце – команда КДЮСШ № 1 СКА-2 Львів (Гречаник Олександра, МС Ширяєва Вікторія, КМС; Оленич Людмила, І р-д.)
Командна першість /юнаки/
1 місце – команда м. Кропивницький (Попов Микола, МС; Матвєєв Олександр , КМС, Даценко Максим, І р-д; Курлов Микита, ІІ р-д)
2 місце – команда КДЮСШ № 1 СКА-1 Львів (Ляховський Данило, МС; Шалаєв Юрій, КМС, Христина Максим, І р-д, Тертула Сергій, ІІ р-д)
3 місце – команда КДЮСШ № 1 СКА-2 Львів (Петрів Алан, КМС; Котик Ілля, І р-д; Рогуля Назар, ІІ р-д).
Фото – Володимир Якимчук
Анастасія Мельник