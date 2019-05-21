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У Львові відбулися всеукраїнські змагання пам’яті гімнаста Віктора Чукаріна

Анастасія Мельник

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Упродовж 17-18 травня у Львові відбувався турнір зі спортивної гімнастики пам’яті олімпійського чемпіона  Віктора Чукаріна. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

 

«Тішить те, що рівень цих змагань зростає, і зараз це – всеукраїнський турнір, адже у Львові змагалися представники семи областей України –  це близько сотні спортсменів. Бажаємо учасникам турніру та їх тренерам досягати вдалих результатів і прямувати до олімпійських нагород, так само як свого часу це зробив Віктор Чукарін. На Олімпійських іграх 1952-го та 1956 років Віктор Чукарін здобув 11 медалей, в тому числі 7 золотих», – розповів голова відділення Національного олімпійського комітету України у Львівській області Юрій Турянський.

Зокрема, львівські гімнасти вибороли 3 золотих, 4 срібних та 8 бронзових медалей в особистому багатоборстві. В особистому багатоборстві у дівчат було п’ять категорій (розрядів),  у хлопців – шість. До багатоборства входили вправи на стрибку, на брусах, на колоді і вільні вправи. Переможці та призери у багатоборстві визначалися у кожному розряді серед дівчат та юнаків за сумою балів.

Особиста першість (багатоборство) /дівчата/:

2005 р.н. та старші (майстри спорту)

  • Бабченко Зоряна (Львів, КДЮСШ № 1 СКА)
  • Гречаник Олександра (Львів, КДЮСШ № 1 СКА)
  • Кашницька Вероніка (Львів, ДЮСШ №5)

2006-2007 р.н. (кандидати в майстри спорту)

  • Харченко Анастасія (Київ)
  • Щебликіна Тая (Львів, ДЮСШ №5)
  • Горобець Діана (Хмельницький)

2007 р.н. (І розряд)

  • Крупа Ілона (Львів, КДЮСШ № 1 СКА)
  • Заболотна Катерина (Хмельницький)
  • Кушнір Анастасія (Хмельницький)

2008 р.н. (І розряд)

  • Шевельова Поліна ( Хмельницький)
  • Кокарь Поліна (Запоріжжя)
  • Гончаренко Яна (Львів, КДЮСШ № 1 СКА)

2009 р.н. та мол. (ІІ розряд)

  • Нечитайло Віра ( Запоріжжя)
  • Фітель Соломія (Львів, ДЮСШ №5)
  • Коваль Анастасія (Львів, ДЮСШ №5); Паук Софія (Львів, КДЮСШ № 1 СКА)

Особиста першість (багатоборство) /юнаки/:

2001-2002 р.н. (МС)

  • Ляховський Данило (Львів, КДЮСШ № 1 СКА)
  • Попов Микола (Кропивницький)

2003-2004 рр.н. (КМС)

  • Матвєєв Олександр (Кропивницький)
  • Бойко Олег (Івано-Франківськ)
  • Шалаєв Юрій (Львів, КДЮСШ № 1 СКА)

2005-2006 рр.н. (І розряд)

  • Даценко Максим ( Кропивницький)
  • Шемлей Володимир (Івано-Франківськ)
  • Христина Максим (Львів, КДЮСШ № 1 СКА)

2006-2008 рр.н. (ІІ розряд)

  • Курлов Микита (Кропивницький)
  • Тертула Сергій ( Львів , КДЮСШ № 1 СКА)
  • Христина Марко (Львів, КДЮСШ № 1 СКА); Рогуля Назар (Львів, КДЮСШ № 1 СКА)

2010-2011 рр.н. (ІІІ розряд)

  • Паламарчук Станіслав (Івано-Франківськ)
  • Рудяк Андрій (Івано-Франківськ)
  • Балашов Микита (Суми)

2009 р.н (ІІІ розряд)

  • Шаповал Ярослав (Суми)
  • Левко Данило(Івано-Франківськ)
  • Куксенко Андрій (Суми)

Добре проявили себе львів’яни й у командній боротьбі: у дівчат 1 і 3 місця, у хлопців – другі і треті.

Командна першість   /дівчата/

1 місце – команда КДЮСШ № 1 СКА-1 Львів (Бабченко Зоряна, майстер спорту; Литвин Тетяна, КМС; Крупа Ілона, І розряд, Гончаренко Яна, І р-д)

2 місце – команда м. Хмельницький (Мніца Вікторія, МС; Горобець Діана, КМС; Кушнір Анастасія, І р-д; Шевельова Поліна, І р-д)

3 місце  –   команда КДЮСШ № 1 СКА-2 Львів (Гречаник Олександра, МС Ширяєва Вікторія, КМС; Оленич Людмила, І р-д.)

Командна першість   /юнаки/

1 місце – команда м. Кропивницький    (Попов Микола, МС; Матвєєв Олександр        , КМС, Даценко Максим, І р-д; Курлов Микита, ІІ р-д)

2 місце – команда  КДЮСШ № 1 СКА-1 Львів (Ляховський Данило, МС; Шалаєв Юрій, КМС, Христина Максим, І р-д, Тертула Сергій, ІІ р-д)

3 місце – команда  КДЮСШ № 1 СКА-2 Львів (Петрів Алан, КМС; Котик Ілля, І р-д; Рогуля Назар, ІІ р-д).

 

Фото – Володимир Якимчук 

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