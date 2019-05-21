У Львові для бійців АТО/ООС проведуть зустріч у форматі «відкритих дверей»

У вівторок, 28 травня, для учасників антитерористичної операції та операції об’єднаних сил у районних адміністраціях проведуть зустріч у форматі «День відкритих дверей». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі міськради.

Під час зустрічі учасники АТО/ООС та члени сімей зможуть поспілкуватися з представниками служб соціального захисту, охорони здоров’я, освіти, земельних ресурсів, житлового господарства, районних адміністрацій, Центру надання допомоги учасникам бойових дій, військових комісаріатів, Пенсійного фонду, фонду соціального страхування.

Для зручності бійців та їхніх родин, захід відбуватиметься у приміщеннях районних адміністрацій Львова за місцем проживання з 16 до 18 години:

— Залізничний район — Залізнична районна адміністрація, вул. Виговського, 34;

— Сихівський район — Сихівська районна адміністрація, пр. Червоної Калини, 66;

— Франківський район — Франківська районна адміністрація, вул. Генерала Чупринки, 85;

— Шевченківський район — Шевченківська районна адміністрація, вул. Липинського, 11;

— Галицький та Личаківський райони — Личаківська районна адміністрація, вул. К. Левицького, 67.