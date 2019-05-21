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Прикордонники затримали трьох турків, які з підробленими паспортами прямували до Польщі

Анастасія Мельник

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На вихідних українські прикордонники на кордоні з Польщею затримали трьох турків з підробленими паспортами. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Мостиського прикордонного загону.

 

Зокрема, іноземців затримали в пункті пропуску «Шегині» під час оформлення на виїзд з України. Чоловіки прямували до Польщі в якості пасажирів мікроавтобусу української реєстрації. Однак, під час паспортного контролю інспектор прикордонної служби звернув увагу, що паспортні документи трьох подорожніх було частково підроблено. В ході подальшої поглибленої перевірки документів громадян Туреччини підозри інспектора було підтверджено.

Відтак, чоловіків за кордон не пропустили та затримали, а паспортні документи вилучили. Про виявлення ознак підробки та використання таких документів прикордонники повідомили представників Нацполіції України.

За спробу незаконного перетинання держаного кордону України подорожніми  міру відповідальності визначатиме суд. Також іноземців було зобов’язано до примусового повернення до країни походження.

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