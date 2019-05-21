На реконструкцію трьох обласних медзакладів спрямували 19 млн грн

Депутати Львівської обласної ради внесли зміни до обласного бюджету і скерували на галузь охорони здоров’я скерували 20,9 млн грн. Таке рішення обласні обранці прийняли сьогодні, 21 травня, під час сесійного засідання, передає кореспондент Львівського порталу.

Додамо, що цей фінансовий ресурс скеровують на завершення робіт, які були розпочаті в попередніх роках.

Зокрема, кошти підуть на продовження реконструкції пологового відділення Львівської обласної клінічної лікарні – 6,9 млн грн; реконструкцію Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру – 6 млн грн; виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво корпусу дитячої онкології, гематології та трансплантації кісткового мозку Західноукраїнського дитячого спеціалізованого медичного центру – 1 млн грн; реконструкцію Львівського онкологічного регіонального лікувально-діагностичного центру – 6 млн грн; ремонтно-реставраційні роботи Львівської обласної клінічної психіатричної лікарні – 1 млн.