На Львівщині взяли під варту жінку, яка молотком проламала дитині череп

На Львівщині під варту посадили жінку, яка табуретом та молотком побила дитину на Львівщині. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівщини.

За процесуального керівництва Червоноградської місцевої прокуратури обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 28-річній мешканці міста Соснівка, яка підозрюється у нанесенні умисних тяжких тілесних ушкоджень неповнолітній, із позбавленням її волі.

Як повідомляється, напад на дитину стався 17 травня цього року, у одній із квартир міста Соснівка.

«Увійшовши у довіру малолітньої дівчини, зловмисниця запросила її до себе додому. Проте після того, як дитина опинилась у квартирі жінки, та напала на неї та побила. Внаслідок численних ударів, зокрема, дерев’яним табуретом і металевим молотком, потерпіла отримала відкриту черепно-мозкову та інші травми», – йдеться у повідомленні.

Розслідування триває, призначено судові експертизи. Максимальний термін покарання, що загрожує нападниці – 8 років позбавлення волі.

За даними члена поліцейської комісії із відбору кандидатів на посади поліцейських у патрульній поліції Львівської області Вікторії Балицької, молода жінка проламала череп 10-річній сусідській дівчинці, бо та мала якісь дитячі непорозуміння з її 7-ми річною донькою. Постраждала дівчина сирота, її виховує бабця, бо батьки повмирали. Кривдниця нещодавно вийшла на волю із місця позбавлення волі, куди загриміла за те, що вбила свого вітчима.