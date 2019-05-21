На Городоцькій від ураження струмом постраждав чоловік

У Львові на вулиці Городоцькій, 265 від ураження струмом постраждав чоловік. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.

В міському управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення уточнили, що 21 травня о 12.12 на вул. Городоцькій, 265 (Залізничний район) отримав ураження струмом від електромережі 47-річний львів’янин.

Потерпілого з діагнозом опіки грудної клітки і обличчя приблизно 20%, госпіталізовано у 8-му міську клінічну лікарню м. Львова.

Обставини події встановлюють.