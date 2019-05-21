ОСТАННІ НОВИНИ

На Донбасі поранили двох українських військових

Наталя Дуляба

|

Протягом минулої доби, 20 травня, російські збройні формування десять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, при цьому чотири рази застосовуючи заборонене Мінськими угодами озброєння. Про це Львівському порталу повідомили у прес-центрі Операції об’єднаних сил.

 

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник обстріляв українські позиції поблизу Гнутового, Старогнатівки, Водяного, Опитного і Красногорлівки.

Також минулої доби окупанти обстріляли наші війська у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ». Вогонь вели неподалік Новгородського, Новотошківського, Золотого-4, Миколаївки Другої.

Ворог обстрілював українських захисників із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення. За даними нашої розвідки, 20 травня одного окупанта було знищено, ще шістьох поранено.

Від початку поточної доби бойовики двічі обстріляли захисників України поблизу Водяного та Гнутового. Один наш військовий отримав поранення.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Нова українська школа. Рік після запуску
Вероніка РОЙ
Нова українська школа. Рік після запуску

Завершується навчальний рік, а з ним – і дебютний рік нової освітньої реформи Міністерства освіти і науки України. 1 вер...

Ми не можемо поставити танки і будувати сміттєвий завод, – Назарій Романчук
Соломія ГОЛОВІНА
Ми не можемо поставити танки і будувати сміттєвий завод, – Назарій Романчук

Ситуація із будівництвом сміттєпереробного заводу на Львівщині нагадує темний тунель, де поки нема ні найменших проблиск...

Гройсман обрав власний шлях
Марія САВЧЕНКО
Гройсман обрав власний шлях

Глава Уряду піде на вибори на чолі нової партії. Прем’єр-міністр України, витримавши гройсмейстерську паузу, нарешті ска...

Збираємось на ЗНО. Все, що потрібно знати цьогорічним абітурієнтам
Вероніка РОЙ
Збираємось на ЗНО. Все, що потрібно знати цьогорічним абітурієнтам

В Україні стартує основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання. 21 травня абітурієнти складатимуть перший іспит – з ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...