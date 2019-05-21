На Донбасі поранили двох українських військових

Протягом минулої доби, 20 травня, російські збройні формування десять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, при цьому чотири рази застосовуючи заборонене Мінськими угодами озброєння. Про це Львівському порталу повідомили у прес-центрі Операції об’єднаних сил.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник обстріляв українські позиції поблизу Гнутового, Старогнатівки, Водяного, Опитного і Красногорлівки.

Також минулої доби окупанти обстріляли наші війська у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ». Вогонь вели неподалік Новгородського, Новотошківського, Золотого-4, Миколаївки Другої.

Ворог обстрілював українських захисників із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення. За даними нашої розвідки, 20 травня одного окупанта було знищено, ще шістьох поранено.

Від початку поточної доби бойовики двічі обстріляли захисників України поблизу Водяного та Гнутового. Один наш військовий отримав поранення.