Львів'ян запрошують на «Інноваційну весну 2019»

У Львові упродовж 24-26 травня на території Tech Startup School (вул. Колесси, 2) відбуватиметься щорічний форум Інноваційна весна. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі міської ради.

Зокрема, форум «Інноваційна весна» — це можливість подивитися на науку по-новому, відкрити для себе її можливості, переваги та перспективи.

Концепція події розкривається у трьох частинах:

Науково-технологічна виставка, яку можуть відвідати львів’яни та познайомитися з інноваційними новинками, а це близько 50 винаходів — від робототехніки до штучного інтелекту. Конкурс Startup Pitching, на якому молоді винахідники зможуть «продати» свою ідею та виграти грошовий грант. Основними фокусними сферами проектів є: фінансові, харчові технології, біотех та відкриті дані. Виступи від інноваторів, підприємців та стартаперів у рамках NovaTalking та лекторій про технології, де учасники зможуть надихнутися та дізнатися реальні деталі побудови стартапи та поїздок у США.

«Фестиваль вже став традиційним і місто кожного разу більш акселерує і доповнює цей фестиваль. Цього року ми додаємо до програми міжнародну конференцію, де маємо змогу поєднати досягнення науковців з усієї України. Зауважу, близько 60 науковців з усієї України приїдуть до нас на конференцію, а також долучаться партнери з Великобританії, з Німеччини та по скайпзв’язку Данія», – розповів СЕО Tech StartUp School, директор Бізнес Інноваційного Центру Назар Подольчак.

«Інноваційна весна» розпочнеться о 12 з міським головою Андрієм Садовим, а після буде мотиваційний виступ фронтмена гурту «Антитіла» – Тараса Тополі.

На форумі відвідувачів чекатиме розіграш призів між відвідувачами заходу, (квадрокоптер, музична колонка, смарт-годинник, роуп-джампінг на Арені Львів і тд.).

Захід вразить науково-технологічною виставкою, на якій будуть представлені новинки та безліч атракції. У кожного буде можливість покататися на електричних засобах руху та поринути у віртуальну реальність.

Протягом трьох днів відбуватимуться лекції про науку та підприємництво. Молодь зможе надихнутися на Мотиваційних виступах NovaTalking від молодих та амбіційних 24 травня та від професіоналів своєї справи — 25 травня.

Також у рамках події відбудеться Міський конкурс стартапів, де креативні винахідники мають змогу презентувати свої розробки та проекти (у сферах біотехнологій, харчових та фінансових технологій, відкритих даних) потенційним спонсорам та отримати відгуки. Переможці конкурсу отримають грошову винагороду на реалізацію своїх проектів.

«Нас радує кількість стартапів, тому що цього року це рекордна кількість. 76 команд зареєструвалося на Міський конкурс стартапів, і ми дійсно бачимо гарну тенденцію в порівнянні з минулим роком. І це стартапи, які базовані на біотехнологіях і фінансових технологіях. Не просто мейкерство, а є дійсно така технологічна база цих стартапів», − зазначила координатор Інноваційної весни Яна Руденко.

Закриття форуму відбудеться вечіркою «Spring Out», де відвідувачі познайомляться та обміняються ідеями у більш неформальній обстановці.

Детальна програма заходу за посиланням.