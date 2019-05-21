Демографічна ситуація на Львівщині: на 5 тисяч народжених – 9 тисяч померлих

Упродовж січня-березня на Львівщині народилось 5 234 немовляти. Однак, за цей же період в області померло 9 213 людей. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ статистики Львівщини.

Фахівці зазначають, рівень народжуваності у Львівській області порівняно з січнем-березнем 2018 року зменшився на 8,7%, а рівень смертності збільшився на 5,9%.

«Найвищий рівень народжуваності був у Буському, Турківському та Жовківському районах, найнижчий – у Дрогобичі, Новому Роздолі та Трускавці.

А найвищий рівень смертності – у Перемишлянському та Жидачівському районах, найнижчий – у Новому Роздолі та Трускавці», – йдеться у повідомленні.

Загалом кількість населення Львівщини на 1 квітня становила 2 млн 517 тис. осіб, у тому числі населення Львова – 754 тис осіб. Від початку року населення області зменшилось на 4 269 осіб, у тому числі Львова – на 1 048 осіб.

Окрім того, у відомстві повідомляють, що упродовж січня-березня зареєстровано 2 465 одружень, що на 6,7% більше відносно січня-березня 2018 року.