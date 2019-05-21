43-річний велосипедист, якого збило «Рено», помер у лікарні

На Львівщині від отриманих травм внаслідок ДТП 43-річний велосипедист помер у лікарні. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Зокрема, ДТП трапилася учора, 20 травня, у селі Сілець Сокальського району.

Як встановили правоохоронці, водій автомобіля «Рено Мастер» 31-річний львів’янин, скоїв наїзд на велосипедиста, 43-річного жителя Сокальського району.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.