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За тиждень патрульні спіймали 978 нетверезих водіїв

Анастасія Мельник

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Упродовж 13-19 травня, патрульні поліцейські склали 978 адмінпротоколів за керування транспортними засобами у стані алкогольного сп’яніння. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі патрульної поліції України.

 

«978 адмінпротоколів склали за керування транспортними засобами у стані сп’яніння», — сказано у повідомленні.

Окрім того, патрульні винесли 36 629 постанов, з яких 32 810 — за порушення правил дорожнього руху.

«581 особу затримали, як підозрюваних у скоєні правопорушень», — додали патрульні.

Загалом, протягом тижня патрульні опрацювали 45 597 викликів.

Як повідомляв Львівський портал, міське управління транспорту закликає усіх мешканців Львова одразу повідомляти поліцію про випадки порушення водіями маршруток правил дорожнього руху.

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