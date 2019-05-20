Укрзалізниця відкрила продаж квитків зі Львова на морські курорти

Укрзалізниця вже відкрила продаж квитків на потяги зі Львова, які влітку курсуватимуть до популярних морських курортів в Одесі, Херсоні та в Бердянську. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі компанії.

У залізничних касах та онлайн уже можна купити квитки на такі потяги, що курсують у напрямку морських курортів:

№168/167 Львів – Одеса: 4, 5, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 20, 21, 24, 25, 28, 29 червня; 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 22, 23, 26, 27, 30, 31 липня; 3, 4, 7, 8, 11, 12, 15, 16, 19, 20, 23, 24, 27, 28, 31 серпня; 1 вересня; №170/169 Львів – Одеса: 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 22, 23, 26, 27, 30 червня; 1, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 20, 21, 24, 25, 28, 29 липня; 1,2, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 21, 22, 25, 26, 29, 30 серпня; 2 та 3 вересня; №256/255 Львів – Херсон: 18, 22, 26, 30 червня; 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 липня; 1, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 серпня; 4, 8, 12, 16 вересня; № 243/244 Івано-Франківськ – Бердянськ (через Львів): з 1 червня по 1 вересня щоденно.

Також Укрзалізниця призначила додаткові потяги №86/85 Львів – Новоолексіївка, які курсуватимуть з 31 травня по 7 вересня по непарних числах.

Загалом Укрзалізниця відкрила продаж квитків на 18 потягів, які курсують у напрямку найпопулярніших морських курортів країни. Докладніше з розкладом руху цих поїздів можна ознайомитися на сайті.