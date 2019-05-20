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У масштабній ДТП на Сколівщині загинув іноземець

Наталя Дуляба

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Сьогодні, 20 травня, орієнтовно о 13:15 год. на трасі Київ – Чоп у селі Верхнє Синьовидне Сколівського району сталась аварія за участю чотирьох автомобілів. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікацій Нацполіції Львівщини.

 

Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулися чотири автомобілі: дві вантажівки «ІВЕКО» і «МАН», легковик «Кіа» та мікроавтобус «Рено Трафік», які рухалися в одному напрямку.

Від отриманих травм водій «МАНу», 69-річний іноземець, загинув на місці події.

На місці ДТП працює слідчо-оперативна група, поліцейські встановлюють обставини аварії. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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