У масштабній ДТП на Сколівщині загинув іноземець

Сьогодні, 20 травня, орієнтовно о 13:15 год. на трасі Київ – Чоп у селі Верхнє Синьовидне Сколівського району сталась аварія за участю чотирьох автомобілів. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікацій Нацполіції Львівщини.

Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулися чотири автомобілі: дві вантажівки «ІВЕКО» і «МАН», легковик «Кіа» та мікроавтобус «Рено Трафік», які рухалися в одному напрямку.

Від отриманих травм водій «МАНу», 69-річний іноземець, загинув на місці події.

На місці ДТП працює слідчо-оперативна група, поліцейські встановлюють обставини аварії. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.