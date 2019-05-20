У Червонограді судитимуть лікаря, якого звинувачують у смерті пацієнта

Правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт стосовно хірурга Червоноградської міської лікарні, якого звинувачують у смерті 30-річного чоловіка. Про це Львівському порталу повідомили у прокуратурі Львівщини.

Встановлено, що лікар-хірург вищої категорії під час чергування у листопаді 2017 року у приймальному відділенні лікарні не організував своєчасне проведення усіх необхідних медичних маніпуляцій та обстежень чоловіка, що травмувався внаслідок ДТП.

«Усе це призвело до погіршення стану 30-річного чоловіка та до його смерті у реанімаційному відділенні лікарні», – йдеться у повідомленні.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.140 КК України (неналежне виконання професійних обов’язків медичним працівником).

Максимальний термін покарання, передбачений санкцією інкримінованої статті, передбачає покарання у вигляді до 5 років позбавлення волі.