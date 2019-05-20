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Суд арештував в.о. голови Державної служби зайнятості Валерія Ярошенка

Анастасія Мельник

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У Києві суд обрав запобіжний захід в.о. голови Державної служби зайнятості Валерію Ярошенку у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 20 мільйонів. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі  Державного бюро розслідувань.

 

Зазначається, що Печерський суд Києва обрав запобіжні заходи посадовцям Державної служби зайнятості та посереднику, затриманим у п’ятницю, 17 травня, під час отримання 480 тисяч гривень від підприємця.

Зокрема, в. о. голови Державної служби зайнятості Печерський суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю внесення застави у 20 млн грн.

Щодо заступника керівника управління Державної служби зайнятості, то йому обрано запобіжний захід у вигляді арешту з можливість внесення застави у 9,6 млн грн.

Посередник на час слідства перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом.

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