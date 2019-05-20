Сьогодні через український мовний закон збереться Радбез ООН

Засідання Ради Безпеки ООН щодо українського мовного закону відбудеться сьогодні ввечері. Про це на своїй сторінці у Facebook написав речник Постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко.

«Засідання Радбезу ООН щодо українського мовного закону відбудеться у понеділок, 20 травня, о 22:00 год. за київським часом», – зазначив він.

Нагадаємо, у п’ятницю, 17 травня, делегація Росії звернулася до голови Ради Безпеки ООН з проханням скликати засідання стосовно Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», передає Укрінформ.

Українські дипломати назвали це абсурдом та намаганням Росії перетворити Раду Безпеки ООН на «вечірнє шоу», оскільки ця структура покликана обговорювати питання міжнародного миру та безпеки, до чого український закон про мову не має анінайменшого відношення.

Закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної» Верховна Рада ухвалила 25 квітня, за нього проголосували 278 народних депутатів. 15 травня закон підписав Президент Петро Порошенко.

Також раніше народний депутат України, львів’янин Ігор Васюник заявляв, що Закон про українську державну мову – на часі як ніколи.