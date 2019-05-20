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Самбірчанці, яка зарізала свого співмешканця, «світить» до 15 років тюрми

Наталя Дуляба

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Правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт стосовно 48-річної самбірчанки, яку підозрюють у вбивстві чоловіка. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівщини.

 

Встановлено, що 7 лютого цього року між 48-річною мешканкою Самбора та її 51-річним співмешканцем вдома виник раптовий конфлікт.

Жінка, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, нанесла чоловіку дев’ять ударів ножем у спину. Від отриманих травм він помер.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) КК України. За вчинене жінці загрожує до 15 років позбавлення волі.

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