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Прокуратура відсудила 45 га землі на Мостищині

Наталя Дуляба

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Городоцька місцева прокуратура відсудила у фізичної особи понад 45 га землі сільськогосподарського призначення на Мостищині. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівщини.

 

Прокуратура вимагала визнати недійсним договір оренди землі між Мостиською РДА та фізичною особою, скасувати його державну реєстрацію та зобов’язати повернути земельну ділянку.

Апеляційний суд погодився з доводами прокурора, що фізична особа та Мостиська РДА незаконно уклала договір оренди земельної ділянки без проведення її грошової оцінки. А це призводило до ненадходження коштів до бюджету.

Відтак суд постановив повернути понад 45 га землі у розпорядження Держгеокадастру Львівщини.

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