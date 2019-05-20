Прокуратура відсудила 45 га землі на Мостищині

Городоцька місцева прокуратура відсудила у фізичної особи понад 45 га землі сільськогосподарського призначення на Мостищині. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівщини.

Прокуратура вимагала визнати недійсним договір оренди землі між Мостиською РДА та фізичною особою, скасувати його державну реєстрацію та зобов’язати повернути земельну ділянку.

Апеляційний суд погодився з доводами прокурора, що фізична особа та Мостиська РДА незаконно уклала договір оренди земельної ділянки без проведення її грошової оцінки. А це призводило до ненадходження коштів до бюджету.

Відтак суд постановив повернути понад 45 га землі у розпорядження Держгеокадастру Львівщини.