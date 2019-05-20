Патрульні спіймали псевдомінера, доки він ще не встиг покласти трубку

Сьогодні, 20 травня, львівські патрульні затримали псевдомінера, ще коли він тримав в руках телефонну слухавку та повідомляв про «замінування» приміщення на вулиці Залізничній. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі патрульної поліції Львівщини.

У повідомленні сказано, що диспетчер продовжувала говорити з заявником та паралельно сповістила про подію екіпаж патрульної поліції 2 батальйону. Патрульні, які були неподалік, поїхали до таксофона, звідки здійснювався дзвінок, де виявили чоловіка, який ще не встиг закінчити розмову.

Особу встановили в базі даних, – ним виявився 23-річний львів’янин.

До місця, яке начебто заміноване, приїхали слідчо-оперативна група, вибухотехніки, газова служба, бригада швидкої медичної допомоги, кінолог.

Тепер чоловіку загрожує кримінальна відповідальність за ст. 259 ККУ (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності). Стаття передбачає штраф від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.

Як повідомляв Львівський портал, у неділю, 19 травня, у Львові «замінували» три житлові будинки, торгово-розважальний центр, бібліотеку та готель.