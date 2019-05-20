На Яворівщині спіймали чоловіка, який викрав із церкви металеве накриття

Нещодавно у Яворівський відділ поліції звернувся 41-річний місцевий мешканець і повідомив, що невідомі викрали з фасаду церкви елементи металевого накриття загальною довжиною 25 метрів. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікацій Нацполіції Львівщини.

Як з’ясували правоохоронці, сума завданих збитків становить 25 000 гривень. До крадіжки причетний раніше неодноразово судимий 22-річний місцевий Яворівщини. Його викрили під час спроби здати викрадене у пункт прийому металобрухту.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. На зловмисника чекає від трьох до шести років позбавлення волі.

Наразі вирішується питання про обрання затриманому міри запобіжного заходу, триває досудове розслідування.