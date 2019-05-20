На трасі Львів – Шегині вантажівка збила пішохода

У неділю, 19 травня, на трасі Львів – Шегині у Мостиському районі сталась аварія, у якій постраждав 53-річний пішохід. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікацій Нацполіції Львівщини.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій вантажівки MAN, 33-річний мешканець Тернопільщини, збив пішохода, 53-річного дрогобиччанина. Внаслідок наїзду чоловік отримав травми, його негайно доставили до лікарні.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини події, триває досудове розслідування.