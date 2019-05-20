ОСТАННІ НОВИНИ

На Львівщині представили План перспективного розвитку на 13 мільярдів гривень

Анастасія Мельник

|

Сьогодні, 20 травня, під час апаратної наради т. в. о директора департаменту економічної політики Львівської ОДА Марта Бухтіярова представила перші напрацювання до Плану перспективного розвитку Львівщини. Відтак, до нього увійшли 3 385 об’єктів на 13 млрд грн. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

 

«За результатами доопрацьованих пропозиції від органів місцевого самоврядування та після проведення обговорень з громадськістю, було сформовано План перспективного розвитку Львівської області на 2019-2021 роки.  Найбільше пропозицій надійшло від Миколаївського, Пустомитівського та Старосамбірського районів. Відтак, ми отримали 3 385 об’єктів, які потребують дофінансування на 13 млрд грн», – розповіла Марта Бухтіярова.

За словами чиновниці, для області виділити таку суму з бюджету цілком можливо. Адже, за останні чотири роки, якщо враховувати ремонт доріг, то з обласного бюджету було профінансовано понад 6 тисяч об’єктів на 14 млрд грн.

Фото – ЛОДА

Марта Бухтіярова зазначила, що найбільше пропозиції надійшло по об’єктах житлово-комунальної сфери, водостачання, каналізування, вуличне освітлення, ремонт народних домів, закладів освіти, охорони здоров’я, а також спорт та дороги.

Однак зауважимо, що – це лише перші напрацювання до Плану перспективного розвитку. Оскільки, після того, як в нього внесе свої зміни комісія з незавершеного будівництва, план мають затвердити на сесії Львівської обласної ради.

До слова, раніше Львівський портал повідомляв, про найбільші об’єкти Плану перспективного розвитку регіону на 2019-2021 роки.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Нова українська школа. Рік після запуску
Вероніка РОЙ
Нова українська школа. Рік після запуску

Завершується навчальний рік, а з ним – і дебютний рік нової освітньої реформи Міністерства освіти і науки України. 1 вер...

Ми не можемо поставити танки і будувати сміттєвий завод, – Назарій Романчук
Соломія ГОЛОВІНА
Ми не можемо поставити танки і будувати сміттєвий завод, – Назарій Романчук

Ситуація із будівництвом сміттєпереробного заводу на Львівщині нагадує темний тунель, де поки нема ні найменших проблиск...

Гройсман обрав власний шлях
Марія САВЧЕНКО
Гройсман обрав власний шлях

Глава Уряду піде на вибори на чолі нової партії. Прем’єр-міністр України, витримавши гройсмейстерську паузу, нарешті ска...

Збираємось на ЗНО. Все, що потрібно знати цьогорічним абітурієнтам
Вероніка РОЙ
Збираємось на ЗНО. Все, що потрібно знати цьогорічним абітурієнтам

В Україні стартує основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання. 21 травня абітурієнти складатимуть перший іспит – з ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...