На Львівщині представили План перспективного розвитку на 13 мільярдів гривень

Сьогодні, 20 травня, під час апаратної наради т. в. о директора департаменту економічної політики Львівської ОДА Марта Бухтіярова представила перші напрацювання до Плану перспективного розвитку Львівщини. Відтак, до нього увійшли 3 385 об’єктів на 13 млрд грн. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

«За результатами доопрацьованих пропозиції від органів місцевого самоврядування та після проведення обговорень з громадськістю, було сформовано План перспективного розвитку Львівської області на 2019-2021 роки. Найбільше пропозицій надійшло від Миколаївського, Пустомитівського та Старосамбірського районів. Відтак, ми отримали 3 385 об’єктів, які потребують дофінансування на 13 млрд грн», – розповіла Марта Бухтіярова.

За словами чиновниці, для області виділити таку суму з бюджету цілком можливо. Адже, за останні чотири роки, якщо враховувати ремонт доріг, то з обласного бюджету було профінансовано понад 6 тисяч об’єктів на 14 млрд грн.

Марта Бухтіярова зазначила, що найбільше пропозиції надійшло по об’єктах житлово-комунальної сфери, водостачання, каналізування, вуличне освітлення, ремонт народних домів, закладів освіти, охорони здоров’я, а також спорт та дороги.

Однак зауважимо, що – це лише перші напрацювання до Плану перспективного розвитку. Оскільки, після того, як в нього внесе свої зміни комісія з незавершеного будівництва, план мають затвердити на сесії Львівської обласної ради.

До слова, раніше Львівський портал повідомляв, про найбільші об’єкти Плану перспективного розвитку регіону на 2019-2021 роки.