На Львівщині заблокували трасу Городок – Жовква

Сьогодні, 20 травня, орієнтовно о 19:30 год. на трасі Городок – Жовква люди заблокували рух транспорту. Про це з місця події передає кореспондент Львівського порталу.

Жителі села Крехів без упину ходять дорогою, по пішохідному переході, заблокувавши таким чином рух транспорту.

Причиною перекриття стали постійні перебої з електропостачанням. За словами місцевих, виною всьому є старий трансформатор, який ніяк не можуть замінити, а натомість щоразу лише ремонтують.

Якщо влада не посприяє заміні аварійного трансформатора, крехівчани обіцяють щодня перекривати трасу Городок – Жовква.

Зазначимо, ця дорога також веде до Яворівського полігону, тож нею часто курсує військова техніка.