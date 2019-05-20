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На Львівщині заблокували трасу Городок – Жовква

Андрій Котенський

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Сьогодні, 20 травня, орієнтовно о 19:30 год. на трасі Городок – Жовква люди заблокували рух транспорту. Про це з місця події передає кореспондент Львівського порталу.

 

Жителі села Крехів без упину ходять дорогою, по пішохідному переході, заблокувавши таким чином рух транспорту.

Причиною перекриття стали постійні перебої з електропостачанням. За словами місцевих, виною всьому є старий трансформатор, який ніяк не можуть замінити, а натомість щоразу лише ремонтують.

Якщо влада не посприяє заміні аварійного трансформатора, крехівчани обіцяють щодня перекривати трасу Городок – Жовква.

Зазначимо, ця дорога також веде до Яворівського полігону, тож нею часто курсує військова техніка.

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