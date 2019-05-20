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Львівська «Галичанка» втретє здобула Кубок України

Наталя Дуляба

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Гандболістки львівської «Галичанки» до національного чемпіонства у жіночій Суперлізі додали ще й Кубок України, який здобули цими вихідними під час фінальних змагань в Ужгороді. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі клубу.

 

У півфінальному матчі «Галичанка» впевнено обіграла херсонську «Дніпрянку» із рахунком 30:22, а в фіналі розгромила свого головного конкурента останніх років – ужгородські «Карпати». Рахунок фінального поєдинку – 30:19 на користь львів’янок.

Зазначимо, що Кубок України «Галичанка» виборює вже втретє. Бронзовим призером став миколаївський «Реал», який у матчі за третє місце здолав «Дніпрянку» із рахунком 30:26.

Кубок України–2018/2019 серед жінок:
1. «Галичанка» (Львів)
2. «Карпати» (Ужгород)
3. «Реал» (Миколаїв)
4. «Дніпрянка» (Херсон)

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