ОСТАННІ НОВИНИ

Львів’ян кличуть на концерт Dan Balan, де також заспіває Оксана Муха

Анастасія Мельник

|

У Львові 28 травня на велотреку СКА виступатиме Dan Balan. Спеціальною гостею всеукраїнського туру буде Оксана Муха. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

 

«Концерти Dan Balan – це завжди сплеск справжніх емоцій, якими харизматичний музикант щедро ділиться зі своїми фанами», – зазначають організатори.

 

Нагадаємо, що зірковий творчий шлях музиканта розпочався на початку 2000-их із заснування групи O-zone. Саме Дан Балан написав і спродюсував хіт Dragostea Din Tei (відомий також як Numa Numa Song), який у понад 30-ти країнах світу тримався на перших позиціях чартів та розійшовся тиражем у понад 12 мільйонів копій і став найбільш продаваним синглом у Європі та Японії.

Окрім того, цього року Dan Balan вперше побував у тренерському кріслі українського телевізійного проекту «Голос країни». Дебют Балана-тренера завершився перемогою його підопічної, співачки зі Львова – Оксани Мухи. У фіналі проекту Дан Балан  та Оксана Муха виконали у дуеті україномовну пісню «Треба», автором якої став Балан.

Опісля проекту, Dan Balan запросив підопічну у власний тур Україною – як спеціальну гостю.

Квитки на концерт у Львові 28 травня на велотреку СКА можна придбати за посиланням.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Нова українська школа. Рік після запуску
Вероніка РОЙ
Нова українська школа. Рік після запуску

Завершується навчальний рік, а з ним – і дебютний рік нової освітньої реформи Міністерства освіти і науки України. 1 вер...

Ми не можемо поставити танки і будувати сміттєвий завод, – Назарій Романчук
Соломія ГОЛОВІНА
Ми не можемо поставити танки і будувати сміттєвий завод, – Назарій Романчук

Ситуація із будівництвом сміттєпереробного заводу на Львівщині нагадує темний тунель, де поки нема ні найменших проблиск...

Гройсман обрав власний шлях
Марія САВЧЕНКО
Гройсман обрав власний шлях

Глава Уряду піде на вибори на чолі нової партії. Прем’єр-міністр України, витримавши гройсмейстерську паузу, нарешті ска...

Збираємось на ЗНО. Все, що потрібно знати цьогорічним абітурієнтам
Вероніка РОЙ
Збираємось на ЗНО. Все, що потрібно знати цьогорічним абітурієнтам

В Україні стартує основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання. 21 травня абітурієнти складатимуть перший іспит – з ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...