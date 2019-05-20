Львів’ян кличуть на концерт Dan Balan, де також заспіває Оксана Муха

У Львові 28 травня на велотреку СКА виступатиме Dan Balan. Спеціальною гостею всеукраїнського туру буде Оксана Муха. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

«Концерти Dan Balan – це завжди сплеск справжніх емоцій, якими харизматичний музикант щедро ділиться зі своїми фанами», – зазначають організатори.

Нагадаємо, що зірковий творчий шлях музиканта розпочався на початку 2000-их із заснування групи O-zone. Саме Дан Балан написав і спродюсував хіт Dragostea Din Tei (відомий також як Numa Numa Song), який у понад 30-ти країнах світу тримався на перших позиціях чартів та розійшовся тиражем у понад 12 мільйонів копій і став найбільш продаваним синглом у Європі та Японії.

Окрім того, цього року Dan Balan вперше побував у тренерському кріслі українського телевізійного проекту «Голос країни». Дебют Балана-тренера завершився перемогою його підопічної, співачки зі Львова – Оксани Мухи. У фіналі проекту Дан Балан та Оксана Муха виконали у дуеті україномовну пісню «Треба», автором якої став Балан.

Опісля проекту, Dan Balan запросив підопічну у власний тур Україною – як спеціальну гостю.

Квитки на концерт у Львові 28 травня на велотреку СКА можна придбати за посиланням.