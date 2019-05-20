Комунальним підприємствам Львова виділять понад 150 мільйонів

Виконавчий комітет Львівської міськради погодив розподіл 335 млн грн із бюджету розвитку. Понад 150 млн грн із них скерують комунальним підприємствам. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі мерії.

Відтак кошти із бюджету розвитку розподілили таким чином:

41 млн грн – для гуманітарного блоку, включаючи і спортивні об’єкти;

20 млн грн – для закупівлі медичного обладнання;

53 млн грн – для виплати лізингу за купівлю автобусів і іншої дорожньої техніки;

25 млн грн – для ЛКП «Львівелектротранс» на капітальні роботи;

понад 40 млн грн – для ЛМКП «Львівтеплоенерго»;

36 млн грн – для ЛМКП «Львівводоканал» на роботи по пісколовках і на інші роботи;

55 млн грн – для ЛКП «Львівавтодор» на ремонти доріг вул. Данила Апостола, вул. Курмановича, вул. Пластова;

42 млн грн – для районних адміністрацій на капітальні ремонти;

9,5 млн грн – для будівництва інформаційно-освітнього центру в Шевченківському гаю,

9 млн грн – субвенція на будівництво школи у Брюховичах і Рудному;

5 млн грн – субвенція с. Рясне-Руське.

«Також пропонуємо виділити кошти для забезпечення функціонування ЛКП «Муніципальна варта», ЛКП «Львівсвітло», на проведення благоустрою в парках, субвенцію на капітальний ремонт ліфта для військового госпіталю. І передбачаємо кошти на проектування нової дороги вул. Вернадського-Хуторівка», – додала директорка департаменту економічного розвитку міськради Львова Ірина Кулинич.

Зазначимо, що розподіл цих 335 млн грн ще має затвердити сесія Львівської міськради, яка відбудеться у четвер, 23 травня.