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Комунальним підприємствам Львова виділять понад 150 мільйонів

Наталя Дуляба

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Виконавчий комітет Львівської міськради погодив розподіл 335 млн грн із бюджету розвитку. Понад 150 млн грн із них скерують комунальним підприємствам. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі мерії.

 

Відтак кошти із бюджету розвитку розподілили таким чином:

  • 41 млн грн – для гуманітарного блоку, включаючи і спортивні об’єкти;
  • 20 млн грн – для закупівлі медичного обладнання;
  • 53 млн грн – для виплати лізингу за купівлю автобусів і іншої дорожньої техніки;
  • 25 млн грн – для ЛКП «Львівелектротранс» на капітальні роботи;
  • понад 40 млн грн – для ЛМКП «Львівтеплоенерго»;
  • 36 млн грн – для ЛМКП «Львівводоканал» на роботи по пісколовках і на інші роботи;
  • 55 млн грн – для ЛКП «Львівавтодор» на ремонти доріг вул. Данила Апостола, вул. Курмановича, вул. Пластова;
  • 42 млн грн – для районних адміністрацій на капітальні ремонти;
  • 9,5 млн грн – для будівництва інформаційно-освітнього центру в Шевченківському гаю,
  • 9 млн грн – субвенція на будівництво школи у Брюховичах і Рудному;
  • 5 млн грн – субвенція с. Рясне-Руське.

«Також пропонуємо виділити кошти для забезпечення функціонування ЛКП «Муніципальна варта», ЛКП «Львівсвітло», на проведення благоустрою в парках, субвенцію на капітальний ремонт ліфта для військового госпіталю. І передбачаємо кошти на проектування нової дороги вул. Вернадського-Хуторівка», – додала директорка департаменту економічного розвитку міськради Львова Ірина Кулинич.

Зазначимо, що розподіл цих 335 млн грн ще має затвердити сесія Львівської міськради, яка відбудеться у четвер, 23 травня.

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