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Двоє зловмисників, які в Бориславі обікрали магазин та вбили продавців, потрапили за ґрати

Наталя Дуляба

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У п’ятницю, 17 травня, суд виніс вирок двом мешканцям Трускавця, що обікрали в Бориславі магазин комп’ютерної техінки та вбили двох його працівників. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівщини.

 

У грудні 2017 року зловмисники, серед яких – неповнолітній, викрали з магазину «Комп’ютерний всесвіт» гроші та мобільні телефони на загальну суму понад 80 000 грн та вбили двох продавців: 20-річну дівчину та 27-річного хлопця.

За цим фактом було відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст.187 (розбій), п.п. 1,6,12  ч.2 ст.115 (умисне вбивство) КК України. Крім цього, неповнолітнього зловмисника обвинувачували й у скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст.263 КК України (незаконне поводження зі зброєю).

Нещодавно Дрогобицький міськрайонний суд призначив одному зі злочинців максимальне покарання у вигляді 15 років позбавлення волі, а його повнолітньому спільнику – довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

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