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До 24 травня львів’яни можуть виміряти артеріальний тиск просто серед вулиці

Наталя Дуляба

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У Львові стартувала щорічна акція «Дні профілактики і раннього виявлення артеріальної гіпертензії», в межах якої мешканців закликають вимірять свій артеріальний тиск. Зробити це можна не лише у поліклініках і лікарнях, а й у шістьох медпунктах-наметах, розташованих по місту. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі міської ради.

 

Таку акцію у Львові проводять вже 13 років поспіль, аби охопити обстеженням якомога більше людей та розповісти їм про загрозу, яку несе артеріальна гіпертензія. Щороку у місті виявляють 80-90 людей молодого віку (до 18 років) із підвищеним артеріальним тиском.

«Артеріальна гіпертензія – це стабільно підвищений артеріальний тиск від 140/90 мм. Це дуже поширене захворювання в Україні та світі, ним хворіють близько 30% населення. У Львові така ж сама ситуація, тут є близько 170 тисяч гіпертоніків, тобто це майже кожен третій дорослий мешканець нашого міста.

Артеріальна гіпертензія дає ускладнення: інфаркти, інсульти. Більша частина смертності від серцево-судинних захворювань припадає саме на ускладнення гіпертонічної хвороби. Проблемним є те, що пацієнти не знають про підвищений тиск, бо часто симптомів немає ніяких. Але якщо є біль голови в потиличній ділянці, головокружіння, дискомфорт в ділянці серця, серцебиття, аритмія – ці симптоми повинні насторожити, і пацієнт повинен звернутися й виміряти свій тиск», – розповіла головна позаштатна спеціалістка міського управління охорони здоров’я Валентина Коваль.

За її словами, особливу увагу артеріальному тиску слід звернути не лише старшим, але й молоді. Основними причинами підвищеного тиску у молодих людей є неправильне харчування, надмірне споживання солі, куріння, низька фізична активність та спадковість.

Виміряти свій артеріальний тиск можна також у шістьох медпунктах-наметах, які розташовані на пл. Ринок, просп. Шевченка, просп. Свободи, вул. Широкій, просп. Чорновола та на просп. Червоної Калини. Процедуру проводитимуть студенти Львівського державного медичного коледжу ім. А. Крупинського.

Фото: ЛМР

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