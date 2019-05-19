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Сьогодні в Україні вшановують жертв політичних репресій

Вероніка Рой

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Сьогодні, 19 травня, в Україні вшановують пам’ять жертв політичних репресій. Про це пише УП.

 

День пам’яті встановлено указом президента від 21 травня 2007 року та відзначається з метою належного вшанування пам’яті жертв політичних репресій, привернення уваги суспільства до трагічних подій в історії України, викликаних насильницьким впровадженням комуністичної ідеології.

Церемонія вшанування пам’яті жертв політичних репресій відбудеться на території Національного історико-меморіального заповідника «Биківнянські могили».

Як зазначив у неділю у своєму мікроблозі у Твіттері Президент України Петро Порошенко: «українська земля покоїть прах невинних жертв у кожній області, у кожному районі, зберігає страшну правду та намагається залікувати пекучий біль свого народу».

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