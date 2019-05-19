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Сьогодні у Львові через велозаїзд можливе ситуативне перекриття руху транспорту

Вероніка Рой

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Сьогодні, 19 травня, у Львові проведуть Велодень – традиційний масовий велозахід, котрий щороку збирає сотні прихильників здорового і активного способу життя. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

Очікується, що цього року у Львові до щорічного велосипедного свята долучаться більше тисячі велосипедистів.

Учасники Велодня збираються о 10.00 год. на площі перед Львівським національним академічним театром опери та балету ім. С. Крушельницької (просп. Свободи). Об 11.00 стартує урочистий велопробіг: колона велосипедистів вирушить за маршрутом просп. Свободи (площа перед Оперою) — вул. Городоцька — вул. Кульпарківська — вул. Наукова — вул. Хуторівка — пр. Червоної Калини — вул. Стуса — вул. Снопківська — вул. Волоська — вул. Шота Руставелі — вул. Зелена — вул. І. Франка — вул. Князя Романа — площа Галицька — площа Міцкевича — пр. Свободи.

Загальна довжина маршруту — близько 20 км.

Головною метою заходу є популяризація велосипеда як екологічно чистого, дешевого і зручного засобу пересування по місту, як способу дбати про своє здоров’я та підтримувати себе у хорошій фізичній формі. Крім того, Велодень покликаний ще раз привернути увагу представників влади, бізнесу, громадських організацій, освіти до важливості створення та розвитку належної інфраструктури, проведення регулярної освітньої роботи з вивчення правил безпечної поведінки на дорозі усіма учасниками руху.

Як повідомили у прес-службі патрульної поліції Львівської області, за маршрутом велозаходу можливе ситуативне перекриття руху.

Фото: dyvys.info

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