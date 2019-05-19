Порошенко востаннє звернувся до українців на посаді Президента

Петро Порошенко востаннє на посту Президента звернувся до громадян України. Відповідне відеозвернення опубліковане на його сторінці у Facebook.

«Хотів би подякувати великому українському народу за велику честь працювати протягом п’яти років на чолі великої країни. Країни, яка вразила увесь світ силою національного духу, вразила гідністю, вразила стійкістю та свободолюбством», – сказав він.

Також Петро Порошенко побажав Володимиру Зеленському успішного президентства.

«Ще місяць тому ми були затятими опонентами на виборах. Але вже завтра він буде Президентом моєї країни, яку люблю і в чиє європейське майбутнє вірю. Тож хай Господь Україну береже, а її новому очільнику – допомагає в роботі», – додав він.

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Як повідомляв Львівський портал інавгурація новообраного президента України Володимира Зеленського відбудеться у понеділок, 20 травня о 10 годині. Про деталі інавгурації читайте тут.

Нагадаємо, 30 квітня Центральна виборча комісія офіційно оголосила Володимира Зеленського переможцем президентських виборів. За даними ЦВК, у другому турі за кандидата Володимира Зеленського проголосували 13 541 528 виборців, що становить 73,22%, за кандидата Петра Порошенка – 4 522 450 виборців, що становить 24,45 %.

А 3 травня офіційні результати президентських виборів опублікували у «Голосі України».

Відео: Faceboo-сторінка Петра Порошенка