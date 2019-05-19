ОСТАННІ НОВИНИ

Порошенко востаннє звернувся до українців на посаді Президента

Вероніка Рой

|

Петро Порошенко востаннє на посту Президента звернувся до громадян України. Відповідне відеозвернення опубліковане на його сторінці у Facebook.

 

«Хотів би подякувати великому українському народу за велику честь працювати протягом п’яти років на чолі великої країни. Країни, яка вразила увесь світ силою національного духу, вразила гідністю, вразила стійкістю та свободолюбством», – сказав він.

Також Петро Порошенко побажав Володимиру Зеленському успішного президентства.

«Ще місяць тому ми були затятими опонентами на виборах. Але вже завтра він буде Президентом моєї країни, яку люблю і в чиє європейське майбутнє вірю. Тож хай Господь Україну береже, а її новому очільнику – допомагає в роботі», – додав він.

Як повідомляв Львівський портал інавгурація новообраного президента України Володимира Зеленського відбудеться у понеділок, 20 травня о 10 годині. Про деталі інавгурації читайте тут.

Нагадаємо, 30 квітня Центральна виборча комісія офіційно оголосила Володимира Зеленського переможцем президентських виборів. За даними ЦВК, у другому турі за кандидата Володимира Зеленського проголосували 13 541 528 виборців, що становить 73,22%, за кандидата Петра Порошенка – 4 522 450 виборців, що становить 24,45 %.

А 3 травня офіційні результати президентських виборів опублікували у «Голосі України».

Відео: Faceboo-сторінка Петра Порошенка

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Ми не можемо поставити танки і будувати сміттєвий завод, – Назарій Романчук
Соломія ГОЛОВІНА
Ми не можемо поставити танки і будувати сміттєвий завод, – Назарій Романчук

Ситуація із будівництвом сміттєпереробного заводу на Львівщині нагадує темний тунель, де поки нема ні найменших проблиск...

Гройсман обрав власний шлях
Марія САВЧЕНКО
Гройсман обрав власний шлях

Глава Уряду піде на вибори на чолі нової партії. Прем’єр-міністр України, витримавши гройсмейстерську паузу, нарешті ска...

Збираємось на ЗНО. Все, що потрібно знати цьогорічним абітурієнтам
Вероніка РОЙ
Збираємось на ЗНО. Все, що потрібно знати цьогорічним абітурієнтам

В Україні стартує основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання. 21 травня абітурієнти складатимуть перший іспит – з ...

Що цікавого покаже Львівська опера цього тижня?
Оля ЛОЗИНСЬКА
Що цікавого покаже Львівська опера цього тижня?

Вагнер знову вривається на сцену Львівської національної опери. Він повертається, щоб, безумовно, прикрасити і додати не...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...