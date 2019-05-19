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Податкові міліціонери виявили на Львівщині ще дві нелегальні АЗС

Вероніка Рой

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Cпівробітники податкової міліції ГУ ДФС у Львівській області виявили нелегальну діяльність двох АЗС у Червонограді та в с. Добрячин Сокальського району. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДФС у Львівській області.

 

Як повідомляється, всього описано та опечатано обладнання для заправки транспортних засобів орієнтовною вартістю 200 тисяч гривень, дизельне паливо в кількості приблизно 35 тонн вартістю близько 1 млн 50 тисяч гривень.

Щодо порушників складено протоколи про адміністративні правопорушення за ч.1 ст.164 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Матеріали адміністративних правопорушень скеровано до суду.

Фото: ДФС

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