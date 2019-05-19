На Тернопільщині кульова блискавка залетіла в будинок і вибухнула

Вчора, 18 травня, близько 17 год. у селі Джурин Чортківського району кульова блискавка під час грози через систему вентиляції залетіла в літню кухню і вибухнула. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Тернопільскій області.

Внаслідок вибуху значних пошкоджень зазнала підвісна стеля, вона обвалилася. На щастя, вибух не спричинив пожежі. На момент інциденту всередині будівлі перебувало двоє дорослих та п’ятеро дітей, серед них двоє сусідських. Усіх доправили до лікарні. Після огляду медиків їх відпустили додому.

Фото: поліція