На Львівщині затримали чотирьох турків, які хотіли незаконно потрапити до ЄС

Біля українсько-польського кордону на Львівщині військовослужбовці Держприкордонслужби та Національної поліції затримали чотирьох нелегалів з Туреччини. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівського прикордонного загону.

Як повідомляється, на околиці с. Нагачів прикордонники відділення «Грушів» Львівського загону, співробітники оперативних підрозділів Держприкордонслужби та Нацполіції неподалік держрубежу зупинили автомобіль «Ланос», в якому знаходилось чотири громадянина Туреччини.

«Під час бесіди прикордонники з’ясували, що чоловіки прибули в Україну як туристи, проте пояснити мету свого перебування в контрольованому прикордонному районі не змогли. Іноземців, які мали із собою документи, доставлено до прикордонного підрозділу для з’ясування обставин правопорушення та притягнення до відповідальності. Згодом прикордонники встановили, що турки мали намір незаконно потрапити до країн Євросоюзу», – йдеться у повідомленні.