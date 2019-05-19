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Літак з туристами таки вилетів з аеропорту «Львів» до Анталії

Вероніка Рой

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Сьогодні близько 11:24 год. із аеропорту «Львів» до Анталії вилетів літак авіакомпанії Bukovyna Airlines. Туристам на виліт довелось чекати з 14 год. вчорашнього дня.

 

У Facebook прес-служба Міжнародного аеропорту «Львів» пояснила довготривале очікування пасажирів.

«Для пасажирів зуміли знайти інший борт авіакомпанії YanAir, який міг би доставити їх у Анталію, але, станом на вчорашній вечір, цього не вдалося здійснити, у зв’язку з недокомплектацією персоналу літака. Сьогодні зранку також не вдалося вчасно вилетіти, оскільки, виявилося, що у літака авіакомпанії YanAir немає сертифікації для польотів у Туреччину. Станом на 11:24 год. сьогоднішнього дня усі формальності вдалося залагодити і літак злетів у напрямку Анталії», – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що на львівському летовищі усім пасажирам літака було надано оперативну медичну та психологічну допомогу. Окрім цього, пасажири отримали послуги, передбачені правилами у випадку з затримкою рейсу.

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