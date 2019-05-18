Львів'ян завтра запрошують обговорити розвиток Підзамче

Завтра, 19 травня, відбудеться публічне обговорення напрацювань щодо можливого розвитку громади Підзамче. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

На обговоренні учасники навчального курсу з міського розвитку City Makers’ Course Lviv, який тривав з жовтня 2018 по кінець квітня 2019 року, представлять свій аналіз територій району. Розкажуть про стратегію розвитку Підзамче, про рамковий план громади і її можливості мобільності. Також запрезентують деякі варіанти облаштування громадських просторів.

На цій зустрічі всі учасники зустрічі, мешканці громади, активісти та представники міської влади зможуть подати власні пропозиції та ідеї щодо дієвих кроків задля позитивних змін Підзамче.

Зустріч відбудеться 19 травня о 14:00 в актовому залі школи № 20 за адресою: вул. Скидана, 18. Вхід вільний.

Деталі та актуальні новини щодо події тут: https://www.facebook.com/events/1321808544624537/