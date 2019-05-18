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Вступна кампанія-2019: у Міносвіти дали роз'яснення щодо сільського коефіцієнта

Вероніка Рой

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Вступникам у виші, які мають право на сільський коефіцієнт (СК), треба буде підтвердити це довідкою про реєстрацію місця проживання. Водночас на 2019 рік МОН зняло обмеження щодо необхідного терміну реєстрації у селі для нарахування коефіцієнту. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Міносвіти України.

 

«Цього року, як і раніше, серед коригувальних коефіцієнтів є сільський – для тих вступників, що зареєстровані в селі та в рік вступу отримали повну загальну середню освіту в школі, розташованій на території села. СК дорівнює 1,02 та 1,05 – для спеціальностей, яким надається особлива підтримка держави. Щоб підтвердити право на сільський коефіцієнт, вступнику треба буде завантажити в електронний кабінет або подати разом з паперовою заявою Довідку про реєстрацію місця проживання особи. Її форма є в додатку 13 до Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою КМУ від 2 березня 2016 року № 207», – пояснив очільник директорату вищої освіти і освіти дорослих МОН Олег Шаров.

Він окремо звернув увагу, що СК поширюється лише на села і не передбачається для селищ.

Перелік шкіл, учні яких мають право на сільський коефіцієнт, буде завантажено в ЄДЕБО. Тож в електронних кабінетах випускників таких закладів автоматично з’являтиметься повідомлення про можливість застосування сільського коефіцієнту.

 

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