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Велопатруль повертається на вулиці Львова

Вероніка Рой

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Від завтра, 19 травня, на вулиці Львова знову повернеться велопатруль. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі патрульної поліції у Львівській області.

 

Як повідомляється, велопатруль розпочне свою роботу зі супроводу вулицями міста багаточисельного велозаїзду, який присвячений Всеукраїнському «Велодню». А вже з понеділка виїдуть патрулювати за звичним режимом.

«Щодня на зміну заступатимуть три екіпажі велопатрулів. Зони патрулювання не змінилися. Це буде центральна частина Львова з її прилеглими парками: ім. І. Франка, парк «На валах», «Високий замок», сквер Св. Юра, парк ім. Б. Хмельницького і Стрийський парк. Минулоріч ми довели свою ефективність і чекаємо з нетерпінням початку патрулювань» – зауважив командир велопатрульних Назарій Прінь.

Відео: патрульна поліція у Львівській області

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