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У Стрию 15-річний підліток впав з даху поїзда, намагаючись зробити селфі

Вероніка Рой

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Вчора, 17 травня, у Стрию 15-річний місцевий мешканець, намагаючись зробити селфі на даху вагона поїзда, впав на залізничне полотно. Дитина потрапила до реанімації. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

«Школяр разом із товаришем, перебуваючи у локомотивному депо, залізли на вагон, що зробити селфі. Однак, під час фотографування хлопчик впав на залізничне полотно та травмувався», – розповідають у поліції.

У 15-річного хлопчика було діагностовано «відкриту черепно-мозкову травму, забій головного мозку та перелом основи черепа». Дитину госпіталізували в реанімаційне відділення.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст.128 (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді обмеження волі до двох років.

Зараз поліцейські встановлюють усі обставини події і просять батьків провести профілактичні бесіди зі своїми дітьми. Нагадайте їм про правила безпечної поведінки на дорозі, розкажіть про загрози під час перебування на водоймах, а також у місцях, де встановлені високовольтні мережі, зокрема на залізниці.

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