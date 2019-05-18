У Кам’янка-Бузькому районі вантажівка насмерть збила велосипедиста

Сьогодні, 18 травня, близько 17.30 на автодорозі Львів – Буськ поблизу села Вислобоки, Кам’янка-Бузького району вантажівка насмерть збила велосипедиста. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Поліцейські встановили, що водій вантажного автомобіля «ІВЕКО», 55-річний мешканець міста Брест, скоїв наїзд на невідомого велосипедиста, який від отриманих травм помер на місці події.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі терміном від трьох до восьми років без права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП та просять зголоситися очевидців автопригоди, або осіб, які володіють будь-якою інформацією. Зверніться у найближчий відділ поліції чи зателефонуйте на оперативну лінію 102.