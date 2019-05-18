ОСТАННІ НОВИНИ

У Кам’янка-Бузькому районі вантажівка насмерть збила велосипедиста

Вероніка Рой

|

Сьогодні, 18 травня, близько 17.30 на автодорозі Львів – Буськ поблизу села Вислобоки, Кам’янка-Бузького району вантажівка насмерть збила велосипедиста. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Поліцейські встановили, що водій вантажного автомобіля «ІВЕКО», 55-річний мешканець міста Брест, скоїв наїзд на невідомого велосипедиста, який від отриманих травм помер на місці події.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі терміном від трьох до восьми років без права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП та просять зголоситися очевидців автопригоди, або осіб, які володіють будь-якою інформацією. Зверніться у найближчий відділ поліції чи зателефонуйте на оперативну лінію 102.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Ми не можемо поставити танки і будувати сміттєвий завод, – Назарій Романчук
Соломія ГОЛОВІНА
Ми не можемо поставити танки і будувати сміттєвий завод, – Назарій Романчук

Ситуація із будівництвом сміттєпереробного заводу на Львівщині нагадує темний тунель, де поки нема ні найменших проблиск...

Гройсман обрав власний шлях
Марія САВЧЕНКО
Гройсман обрав власний шлях

Глава Уряду піде на вибори на чолі нової партії. Прем’єр-міністр України, витримавши гройсмейстерську паузу, нарешті ска...

Збираємось на ЗНО. Все, що потрібно знати цьогорічним абітурієнтам
Вероніка РОЙ
Збираємось на ЗНО. Все, що потрібно знати цьогорічним абітурієнтам

В Україні стартує основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання. 21 травня абітурієнти складатимуть перший іспит – з ...

Що цікавого покаже Львівська опера цього тижня?
Оля ЛОЗИНСЬКА
Що цікавого покаже Львівська опера цього тижня?

Вагнер знову вривається на сцену Львівської національної опери. Він повертається, щоб, безумовно, прикрасити і додати не...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...