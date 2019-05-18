У Городоцькому районі під час пожежі загинув 55-річний чоловік

В одному із сіл Городоцькому районі під час пожежі у нежитловому будинку загинув 55-річний чоловік. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

«17 травня, близько 09:10 год., у с. Хишевичі Городоцького району, під час гасіння пожежі, яка виникла у нежитловому будинку (останні 20 років ніхто не проживав) виявлено тіло місцевого 55-річного мешканця. Ознак насильницької смерті не виявлено. Обставини події встановлюються», – йдеться у повідомленні.