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У Городоцькому районі під час пожежі загинув 55-річний чоловік

Вероніка Рой

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В одному із сіл Городоцькому районі під час пожежі у нежитловому будинку загинув 55-річний чоловік. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

 

«17 травня, близько 09:10 год., у с. Хишевичі Городоцького району, під час гасіння пожежі, яка виникла у нежитловому будинку (останні 20 років ніхто не проживав) виявлено тіло місцевого 55-річного мешканця. Ознак насильницької смерті не виявлено. Обставини події встановлюються», – йдеться у повідомленні.

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